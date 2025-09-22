Napoli Pisa in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Lunedì 22 settembre alle 20.45 le due squadre scendono in campo per la quarta giornata di campionato.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
napoli
(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La Serie A prosegue con un altro match della sua quarta giornata: Napoli-Pisa, in programma lunedì 22 settembre alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

Napoli Pisa in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Napoli Pisa su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Napoli Pisa su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Napoli-Pisa sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.