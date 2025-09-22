Il ruolo dei Fan Token nelle strategie di business delle società sportive

Nel calcio moderno la differenza la fanno i ricavi oltre i 90 minuti. In questo scenario, i Fan Token sono diventati uno strumento di membership digitale che unisce partecipazione, dati e nuove attivazioni commerciali. Per lettori che vogliono una vista neutra e concreta, il riferimento di base su Fan Token spiega il perimetro funzionale e gli usi tipici in ambito sportivo, mentre qui ci concentriamo su modello di valore, impatti sul P&L e governance.

Che cosa sono (in ottica sport business)

I Fan Token sono “pass” digitali collegati a un club che vivono dentro un’app ufficiale. Non sono azioni né strumenti finanziari del club: servono ad abilitare interazioni (sondaggi, giochi, programmi fedeltà), premi (merchandising, esperienze matchday), e a costruire un canale diretto con il tifoso. Il valore per il club non è nel “singolo gettone”, ma nel sistema: una community autenticata, attiva e misurabile su cui orchestrare campagne, insight e partnership.