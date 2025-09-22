Coppa Italia, la programmazione tv dei sedicesimi: Milan-Lecce su Italia 1

Continua la Coppa nazionale che vede l’ultimo turno prima dell’ingresso nella competizione delle altre big della Serie A.

Il trofeo della Coppa Italia (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

La Coppa Italia è pronta a riprendersi la scena con i sedicesimi di finale, l’ultimo turno prima dell’entrata in scena delle ultime big di Serie A.

Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:

  • tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
  • tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
  • 4 Società segnalate dalla Lega Pro.

Sedicesimi Coppa Italia – Il tabellone

Ecco il tabellone della Coppa Italia 2025/26:

 

Sedicesimi Coppa Italia dove vederli – Ecco la programmazione

I sedicesimi di Coppa Italia 2025 si avvicinano e i tifosi non vedono l’ora di scoprire dove vedere le partite in diretta TV e streaming.

Ecco il calendario completo dei sedicesimi di Coppa Italia con date, orari e canali di trasmissione:

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

  • Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20, telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero
  • Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
  • Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE

  • Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20, telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese
  • Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
  • Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

  • Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
  • Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

