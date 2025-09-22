La Coppa Italia è pronta a riprendersi la scena con i sedicesimi di finale, l’ultimo turno prima dell’entrata in scena delle ultime big di Serie A.
Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
- 4 Società segnalate dalla Lega Pro.
Sedicesimi Coppa Italia – Il tabellone
Ecco il tabellone della Coppa Italia 2025/26:
Sedicesimi Coppa Italia dove vederli – Ecco la programmazione
I sedicesimi di Coppa Italia 2025 si avvicinano e i tifosi non vedono l’ora di scoprire dove vedere le partite in diretta TV e streaming.
Ecco il calendario completo dei sedicesimi di Coppa Italia con date, orari e canali di trasmissione:
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
- Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20, telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero
- Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
- Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
- Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20, telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese
- Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
- Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
- Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
- Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi