È il giorno del derby di Roma: scatta il piano sicurezza con controlli aerei e droni

Alle 12.30 ci sarà il fischio di inizio del derby di Roma, ma la partita della sicurezza è iniziata abbondantemente prima.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, l’immenso piano di sicurezza messo a punto dalle forze dell’ordine, insieme a Procura e Viminale e che vede impiegati oltre 1.500 agenti, fra cui molti in borghese, è entrato in scena già da sabato sera.

L’area del Foro Italico è blindata da ieri, quando sono state portate avanti le operazioni di bonifica attorno allo stadio Olimpico per cercare eventuali arsenali di armi e di petardi tra le siepi e le banchine del Tevere. Ieri sera presidiati alcuni pub e locali notturni, ritenuti ritrovi consueti di tifosi, per evitare scontri tra gli ultra laziali e romanisti nella scia di precedenti anche recenti. Una situazione ritenuta ad altro rischio pure per l’arrivo a Roma di un centinaio di ultras stranieri gemellati con le due tifoserie.

Le misure di sicurezza che saranno applicate nella zona dello stadio sono già attive dalle prime ore del mattino. I cancelli dell’Olimpico verranno aperti alle 10.oo. Ci saranno 60mila spettatori per uno stadio tutto esaurito. Lunghe procedure di filtraggio e prefiltraggio. Percorsi di avvicinamento allo stadio separati per i tifosi laziali (Ponte Milvio) e romanisti (Ponte della Musica e Ponte Duca d’Aosta). In zona Olimpico ci sarà anche la sorveglianza dall’alto degli elicotteri, che sarà potenziata con quella dei droni (prima volta per il derby) della Polizia: le immagini verranno riversate direttamente alla sala operativa della

Dalla prima mattinata interdette le strade di diretto accesso allo stadio. Inoltre saranno intensificati i controlli agli ingressi dello stadio per eventualmente individuare e sequestrare striscioni a sfondo politico (tragedia di Gaza). Verrà monitorato anche il deflusso dallo stadio, previsto dalle 14.15: il piano sicurezza si estenderà al pomeriggio fino alla sera. Il questore Roberto Massucci ha ribadito «massimo rigore in caso di illegalità».