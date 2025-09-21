Mondiali 2026, gli iscritti al sorteggio per i biglietti superano i 4,5 milioni. Italia fra i paesi con più partecipanti

Nei primi 10 giorni dedicati all’iscrizione al sorteggio per l’acquisto dei biglietti per le partite dei Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico, dedicato ai possessori di una carta Visa, i partecipanti da tutto il mondo hanno superato quota 4,5 milioni.

Si tratta di tifosi provenienti in totale da 216 paesi. Il numero più alto di richieste è arrivato dai residenti dei tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, in quest’ordine. La top ten dei paesi, in base alla domanda, è completata da Germania, Inghilterra, Brasile, Argentina, Colombia, Spagna e Italia. «Questi non sono solo numeri eccezionali, ma anche una forte dichiarazione», ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino.

«Il mondo intero vuole essere parte della Coppa del Mondo FIFA 26: l’evento più grande, inclusivo ed emozionante mai visto. Dal Canada, al Messico, agli Stati Uniti fino ai paesi grandi e piccoli di ogni continente, i tifosi dimostrano ancora una volta che la passione per il calcio unisce davvero, mentre aspettano con impazienza di assistere alle partite in tutte e tre le nazioni ospitanti. E nel 2026, con 48 squadre che giocheranno in 16 città incredibili, il mondo si ritroverà in Nord America come mai prima d’ora», ha commentato il numero uno del massimo organo del calcio mondiale.

Dopo un processo di selezione casuale, i richiedenti saranno avvisati via e-mail progressivamente a partire da lunedì 29 settembre. Ai candidati selezionati verrà assegnata una data e una fascia oraria per acquistare i biglietti (soggetti a disponibilità), a partire da mercoledì 1 ottobre. L’esito positivo della domanda al sorteggio non garantisce comunque che i biglietti saranno disponibili nella fascia oraria assegnata. I tifosi potranno acquistare i biglietti per la fase a gironi a partire da 60 dollari all’inizio delle vendite. Saranno disponibili biglietti per le singole partite di tutte le 104 gare, oltre a biglietti specifici per sedi e squadre.

Inoltre, giovedì 2 ottobre, la FIFA lancerà una piattaforma ufficiale e sicura di rivendita per i possessori idonei di biglietti sul portale dedicato. L’iniziativa mira a proteggere i tifosi contro la rivendita non valida o non autorizzata ed è disponibile per i tifosi soggetti alle normative federali e locali. Le fasi successive di vendita dei biglietti inizieranno in ottobre, con il periodo di iscrizione al sorteggio anticipato che aprirà lunedì 27 ottobre. Ulteriori dettagli sul calendario e sulle tipologie di biglietti sono disponibili sul portale dedicato della FIFA.

I tifosi possono già acquistare pacchetti hospitality singoli o multipli, comprensivi di biglietti, sul portale dedicato. Come sempre, la FIFA incoraggia i tifosi ad acquistare i biglietti solo attraverso FIFA.com/tickets, la fonte ufficiale e preferita per i biglietti della Coppa del Mondo FIFA. I pacchetti hospitality e i biglietti acquistati tramite canali di vendita non ufficiali potrebbero non essere validi.