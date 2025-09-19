Champions, la classifica: Inter unica italiana vittoriosa, Atalanta ultima

La Champions League 2025/26 è iniziata e ha visto concludersi il primo turno, spalmata in tre giorni come previsto dal nuovo format entrato in vigore dalla scorsa stagione. Infatti le 36 squadre, quattro in più rispetto al recente passato, non saranno divisi in raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno ma sono state inserite in un’unica classifica.
Graduatoria che determinerà il passaggio diretto agli ottavi (dal 1° all’8° posto) e chi dovrà invece passare dagli spareggi (dal 9° al 24° posto), chi arriverà, al contrario, dal 25° in giù dovrà dire addio alla Champions e sarà fuori da ogni competizione UEFA di questa stagione.
Classifica Champions League – I premi per ogni piazzamento finale
Saranno otto le partite che ciascuna formazione dovrà giocare e al termine dell’ottava giornata si consulterà la classifica per decretare la posizione finale di ogni squadra. Classifica che inoltre determinerà anche i bonus che ogni club incasserà come premio UEFA, seguendo questo schema (le cifre saranno poi riviste al rialzo, distribuendo anche le quote non assegnate per le partite che si sono concluse in pareggio):
- 1° Posto – 9,9 milioni di euro
- 2° Posto – 9,6 milioni di euro
- 3° Posto – 9,3 milioni di euro
- 4° Posto – 9,1 milioni di euro
- 5° Posto – 8,8 milioni di euro
- 6° Posto – 8,5 milioni di euro
- 7° Posto – 8,2 milioni di euro
- 8° Posto – 7,9 milioni di euro
- 9° Posto – 7,7 milioni di euro
- 10° Posto – 7,4 milioni di euro
- 11° Posto – 7,1 milioni di euro
- 12° Posto – 6,8 milioni di euro
- 13° Posto – 6,6 milioni di euro
- 14° Posto – 6,3 milioni di euro
- 15° Posto – 6,1 milioni di euro
- 16° Posto – 5,8 milioni di euro
- 17° Posto – 5,5 milioni di euro
- 18° Posto – 5,2 milioni di euro
- 19° Posto – 4,9 milioni di euro
- 20° Posto – 4,7 milioni di euro
- 21° Posto – 4,4 milioni di euro
- 22° Posto – 4,1 milioni di euro
- 23° Posto – 3,8 milioni di euro
- 24° Posto – 3,6 milioni di euro
- 25° Posto – 3,3 milioni di euro
- 26° Posto – 3,0 milioni di euro
- 27° Posto – 2,7 milioni di euro
- 28° Posto – 2,5 milioni di euro
- 29° Posto – 2,2 milioni di euro
- 30° Posto – 1,9 milioni di euro
- 31° Posto – 1,6 milioni di euro
- 32° Posto – 1,4 milioni di euro
- 33° Posto – 1,1 milioni di euro
- 34° Posto – 825mila euro
- 35° Posto – 550mila euro
- 36° Posto – 275mila euro
Classifica Champions League – I criteri in caso di pari punti
Secondo il regolamento della Champions League, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della prima fase, vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:
- Differenza reti
- Maggior numero di gol segnati
- Maggior numero di gol in trasferta segnati
- Maggior numero di vittorie
- Maggior numero di vittorie esterne
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase
- Differenza reti collettiva superiore degli avversari
- Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari
- Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- Coefficiente club più alto
Classifica Champions League – La graduatoria
Di seguito la classifica aggiornata della Champions League 2025/26 (tra parentesi la differenza reti) dopo la prima giornata:
- Eintracht Francoforte 3 (+4)
- PSG 3 (+4)
- Brugge 3 (+3)
- Sporting Lisbona 3 (+3)
- Union Saint Gilloise 3 (+2)
- Bayern Monaco 3 (+2)
- Arsenal 3 (+2)
- Inter 3 (+2)
- Manchester City 3 (+2)
- Qarabag 3 (+1)
- Liverpool 3 (+1)
- Barcellona 2 (+1)
- Real Madrid 3 (+1)
- Tottenham 3 (+1)
- Borussia Dortmund 1 (0)
- Juventus 1 (0)
- Bayer Leverkusen 1 (0)
- Bodo Glimt 1 (0)
- Slavia Praga 1 (0)
- Copenhagen 1 (0)
- Pafos 1 (0)
- Olympiacos 1 (0)
- Atletico Madrid 0 (-1)
- Benfica 0 (-1)
- Marsiglia 0 (-1)
- Newcastle 0 (-1)
- Villarreal 0 (-1)
- Chelsea 0 (-2)
- PSV 0 (-2)
- Napoli 0 (-2)
- Ajax 0 (-2)
- Athletic Bilbao 0 (-2)
- Monaco 0 (-3)
- Kairat Almaty 0 (-3)
- Galatasaray 0 (-4)
- Atalanta 0 (-4)