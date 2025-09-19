Champions, la classifica: Inter unica italiana vittoriosa, Atalanta ultima

La Champions League 2025/26 è iniziata e ha visto concludersi il primo turno, spalmata in tre giorni come previsto dal nuovo format entrato in vigore dalla scorsa stagione. Infatti le 36 squadre, quattro in più rispetto al recente passato, non saranno divisi in raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno ma sono state inserite in un’unica classifica.

Graduatoria che determinerà il passaggio diretto agli ottavi (dal 1° all’8° posto) e chi dovrà invece passare dagli spareggi (dal 9° al 24° posto), chi arriverà, al contrario, dal 25° in giù dovrà dire addio alla Champions e sarà fuori da ogni competizione UEFA di questa stagione.

Classifica Champions League – I premi per ogni piazzamento finale

Saranno otto le partite che ciascuna formazione dovrà giocare e al termine dell’ottava giornata si consulterà la classifica per decretare la posizione finale di ogni squadra. Classifica che inoltre determinerà anche i bonus che ogni club incasserà come premio UEFA, seguendo questo schema (le cifre saranno poi riviste al rialzo, distribuendo anche le quote non assegnate per le partite che si sono concluse in pareggio):

1° Posto – 9,9 milioni di euro

2° Posto – 9,6 milioni di euro

3° Posto – 9,3 milioni di euro

4° Posto – 9,1 milioni di euro

5° Posto – 8,8 milioni di euro

6° Posto – 8,5 milioni di euro

7° Posto – 8,2 milioni di euro

8° Posto – 7,9 milioni di euro

9° Posto – 7,7 milioni di euro

10° Posto – 7,4 milioni di euro

11° Posto – 7,1 milioni di euro

12° Posto – 6,8 milioni di euro

13° Posto – 6,6 milioni di euro

14° Posto – 6,3 milioni di euro

15° Posto – 6,1 milioni di euro

16° Posto – 5,8 milioni di euro

17° Posto – 5,5 milioni di euro

18° Posto – 5,2 milioni di euro

19° Posto – 4,9 milioni di euro

20° Posto – 4,7 milioni di euro

21° Posto – 4,4 milioni di euro

22° Posto – 4,1 milioni di euro

23° Posto – 3,8 milioni di euro

24° Posto – 3,6 milioni di euro

25° Posto – 3,3 milioni di euro

26° Posto – 3,0 milioni di euro

27° Posto – 2,7 milioni di euro

28° Posto – 2,5 milioni di euro

29° Posto – 2,2 milioni di euro

30° Posto – 1,9 milioni di euro

31° Posto – 1,6 milioni di euro

32° Posto – 1,4 milioni di euro

33° Posto – 1,1 milioni di euro

34° Posto – 825mila euro

35° Posto – 550mila euro

36° Posto – 275mila euro

Classifica Champions League – I criteri in caso di pari punti

Secondo il regolamento della Champions League, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della prima fase, vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:

Differenza reti

Maggior numero di gol segnati

Maggior numero di gol in trasferta segnati

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie esterne

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

Differenza reti collettiva superiore degli avversari

Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Coefficiente club più alto

Classifica Champions League – La graduatoria

Di seguito la classifica aggiornata della Champions League 2025/26 (tra parentesi la differenza reti) dopo la prima giornata: