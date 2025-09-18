L’ex patron dell’Inter Thohir diventa ministro dello Sport in Indonesia

Erick Thohir, ex patron dell’Inter, è stato nominato ministro della Gioventù e dello Sport dal presidente indonesiano Prabowo Subianto e andrà a sostituire così il destituito Dito Ariotedjo.

Come riporta l’agenzia di stampa indonesiana Antara, l’insediamento di Thohir al ministero si è svolto nella giornata di mercoledì al palazzo di Stato di Giacarta, insieme a quella di altri ministri e vice ministri nominati nel terzo rimpasto del governo.

Oltre a Thohir, sono stati nominati anche: Djamari Caniago come ministro Coordinatore per gli Affari Politici e della Sicurezza, Afriansyah Noor come vice ministro del Lavoro, Rohmat Marzuki come vice ministro delle Foreste e Faridah Farichah come vice ministra delle Cooperative. Con la nuova nomina, Thohir lascia l’incarico di Ministro delle Imprese Statali.

Thohir, in patria, è considerato uno degli artefici del grande successo ottenuto dai Giochi Asiatici del 2018, svoltosi proprio a Giacarta.Come presidente del comitato organizzatore (INASGOC), ha guidato l’Indonesia verso il suo miglior risultato storico, guadagnandosi elogi internazionali per la gestione innovativa dell’evento. Successivamente, nel 2022, gli è stata affidata la guida della Federazione Calcistica Indonesiana (PSSI) in un momento di crisi di fiducia pubblica.

Inoltre, la sua esperienza come Ministro delle Imprese Statali ha facilitato sinergie tra aziende pubbliche a sostegno del finanziamento sportivo, dello sviluppo infrastrutturale e della diplomazia economica attraverso eventi sportivi internazionali. Sotto la sua guida sono state attuate varie iniziative, che spaziano dalle campagne per uno stile di vita sano e dal miglioramento delle strutture di allenamento degli atleti fino agli sforzi per accrescere i successi dell’Indonesia a livello asiatico e globale.