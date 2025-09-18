Ranking FIFA, la Spagna torna prima: l’Italia rientra in top 10

La doppia vittoria dell’Italia contro Estonia e Israele, che ha aperto così l’era di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale, ha permesso agli Azzurri si agganciare proprio Israele al secondo posto del girone, il primato della Norvegia sembra al momento inattaccabile, e anche di rientrare nella top 10 del ranking FIFA.

Nella pausa di settembre si sono giocate oltre 200 partite tra nazionali in tutto il mondo, comprese le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 nelle Americhe, in Africa e anche in Europa. Detto del rientro dell’Italia nelle prime 10 posizioni, cambia il vertice della graduatoria dopo un lungo periodo.

Infatti, l’Argentina, che ha centrato la qualificazione ai Mondiali 2026 ormai da diversi mesi, ha perso il suo primato scivolando al terzo posto per via della sconfitta in casa dell’Ecuador che ha aperto le porte del primato alla Spagna, posizione che le Furie Rosse, reduci dal doppio successo nelle qualificazioni contro Turchia e Bulgaria, non occupavano da giugno 2024. Chiude il podio il secondo posto della Francia.

L’Italia è tornata in top 10, però, per l’incredibile sconfitta della Germania per mano della Slovacchia all’esordio nelle qualificazioni Mondiali. La posizione nel ranking è importante per il sorteggio dei playoff, sarà da osservare il riscontro dopo le partite di novembre, e anche per stabilire le fasce del sorteggio della fase finale della rassegna iridata che si svolgerà la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada. Di seguito le prime 15 posizione del ranking FIFA aggiornata dopo la pausa di settembre. Il prossimo aggiornamento sarà a ottobre: