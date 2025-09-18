San Siro, i pareri di Bocconi e Politecnico: le possibili conseguenze in caso di mancata vendita

«L’approvazione della delibera in giunta è un passaggio importante. Attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene». Con queste parole il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha accolto il via libera alla delibera sulla vendita di San Siro ai nerazzurri e Milan.

Ma come sottolineato dal numero uno dell’Inter, c’è ancora un passo da compiere, quelle definitivo, che passa dal via libera del Consiglio comunale, i cui numeri per la maggioranza guidata da Giuseppe Sala sono tutt’altro che blindati. Ma cosa succederebbe se in Consiglio la delibera non passasse? Quali sarebbero le conseguenze?

A rispondere a queste domande ci pensa direttamente la stessa delibera approvata dalla giunta comunale e consultata da Calcio e Finanza. Infatti, è presente nelle oltre 150 pagine un paragrafo intitolato “Possibili conseguenze della mancata realizzazione dell’Operazione”, in cui viene sottolineato:

«Senza pretesa di esaustività, nel presente paragrafo si presentano alcune possibili conseguenze economiche, funzionali e urbanistiche derivanti dalla mancata cessione del Compendio Immobiliare, anche a seguito dell’apposizione del vincolo da parte della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in vigore dal 10 novembre 2025 , che di fatto limiterà la possibilità di una rifunzionalizzazione e/o demolizione dello Stadio Meazza, e dalla mancata realizzazione del Nuovo Stadio

In relazione alle conseguenze economiche, con la scadenza della Concessione, è verosimile che le Squadre cessino di utilizzare lo Stadio Meazza, in quanto dalle stesse più volte pubblicamente ritenuto inadeguato rispetto agli standard richiesti da squadre di calcio di livello internazionale. Oltre tale data, è verosimile che il Comune di Milano non percepirà più un canone concessorio, mentre continuerà a sostenere i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria».

«Come già in precedenza evidenziato, lo Stadio Meazza, infatti, verrebbe utilizzato prevalentemente per eventi e competizioni sportive minori, con conseguente minor rendimento economico. Il mantenimento dello Stadio Meazza in condizioni di esercizio, anche solo parziale, comporta costi di gestione e manutenzione ordinaria notevoli (nella Stima AdE59 a Pag. 49 si indica un ultimo importo sostenuto pari €5.121.062,2760), ai quali, data la vetustà della struttura, è ragionevole ipotizzare che si aggiungano crescenti costi di manutenzione straordinaria. Tali oneri ricadranno sul bilancio comunale, a fronte di ricavi potenziali al più in linea con i costi (si veda il Punto 37)».

Inoltre, viene menzionata la situazione attuale in vista di EURO 2032 che «a seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA di assegnare all’Italia (insieme alla Turchia) l’organizzazione dei campionati europei di calcio UEFA EURO 2032, risulta strategico disporre di stadi conformi agli standard internazionali in termini di capienza, servizi, sicurezza e accessibilità. Secondo quanto emerso da numerose notizie di stampa in data 18 luglio 2025, lo Stadio Meazza è risultato privo di tali requisiti, rendendolo di fatto inidoneo a ospitare le partite del torneo e privando Milano di una vetrina internazionale e dei benefici economici e d’immagine a essa connessi. La mancata realizzazione dell’Operazione non favorisce la riqualificazione dell’area, con effetti di vario genere.