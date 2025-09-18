Ufficiale, José Mourinho torna al Benfica dopo 25 anni

Ora è ufficiale. José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Dopo 25 anni, quindi, lo Special One torna nella squadra di Lisbona che lo aveva lanciato nella sua carriera da tecnico.

«Il Benfica informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per la stipula di un contratto di lavoro sportivo valido fino al termine della stagione 2026/27. Si precisa inoltre che, dieci giorni dopo l’ultima partita della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica che l’allenatore potranno decidere di non proseguire il contratto per la stagione 2026/27», si legge nel comunicato ufficiale delle Aquile.

Mourinho quindi riparte immediatamente dopo l’esonero dal Fenerbahce, arrivato proprio per l’eliminazione dai playoff di Champions League per mano del Benfica. Il tecnico farà il suo esordio per la seconda volta in carriera sulla panchina della formazione biancorossa sabato sera nella trasferta contro la neopromossa AVS.

Detto della durata del contratto, due anni con opzione bilaterale di rescissione dopo la fine della stagione 2024/25, lo stipendio che Mourinho percepirà a Lisbona, secondo quanto riportato da varie fonti giornalistiche, dovrebbe essere di 4 milioni di euro netti. Una differenza sostanziale rispetto ai 10 milioni che gli garantiva il Fenerbahce fino a qualche mese fa.