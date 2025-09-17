Ufficiale, Zvonimir Boban diventa presidente della Dinamo Zagabria

«Nella seduta odierna dell’Assemblea della GNK Dinamo, Zvonimir Boban è stato eletto presidente del Club». Con questa nota ufficiale, pubblicata nella serata di ieri, la Dinamo Zagabria ha annunciato la nomina dell’ex dirigente del Milan – e attuale opinionista di Sky per la Champions League – come nuovo presidente del club.

«Sono stati eletti nove membri del Consiglio di Sorveglianza, e Frano Šušnjara è stato nominato presidente del Consiglio di Sorveglianza, mentre il dott. Mislav Ante Omazić è stato eletto vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza. L’Assemblea ha inoltre deciso di conferire il titolo di presidente onorario del Club all’ex presidente Velimir Zajec», ha aggiunto la società croata.

Boban diventa così presidente del club in cui ha mosso i primi passi da profesisonista. Nato nel 1968, ha giocato nelle giovanili della Dinamo fino ad approdare in prima squadra nel 1985 rimanendo in Croazia per 6 anni, quando si trasferì al Milan (che lo lasciò una stagione in prestito al Bari) con cui vinse tutto sia in Italia che in Europa.

La carriera dirigenziale di Boban è iniziata alla FIFA nel 2016 come vicesegretario generale, ruolo dal quale si è dimesso nel 2019. Successivamente, il croato ha fatto ritorno al Milan come Chief Football Officer nel 2019 prima di essere licenziato per giusta causa dal club rossonero, società con la quale si è aperto anche un contenzioso legale.

Successivamente ha fatto ritorno in ambito federale, questa volta alla UEFA, con la nimina nel 2021 come Head of Football, ruolo che ha lasciato nel 2024 per alcune divergenze con il presidente del massimo organo del calcio europeo, Aleksander Ceferin.