«Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan». Così Adriano Galliani, in esclusiva all’agenzia di stampa AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro. «Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan», ha precisato l’ex amministratore delegato.

Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modric: «È un fuoriclasse, ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto», ha concluso.

Galliani ha poi voluto precisare che la frase «nessun ritorno» era riferita soltanto al fatto che la sua presenza a San Siro non era da collegare a un eventuale ritorno nel club rossonero, in quanto è normale per un super tifoso del Milan quale lui è.