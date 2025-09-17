San Siro, Salvini: «Persi cinque anni: senza trasparenza giusto non votare»

“Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti. Adesso però ne sappiamo poco e di votare ad occhi chiusi qualcosa che non conosci in un momento di inchieste sull’edilizia, di cantieri bloccati, di arresti… se non c’è totale trasparenza credo sia giusto non votare nulla”. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, interviene così ai microfoni di Telenord sulla vicenda San Siro.

“Il progetto di anni fa prevedeva tanti interventi sociali sulle periferie – aggiunge -. Un nuovo stadio, che a Milano serve, deve essere anche l’occasione di riqualificare un quartiere. Mi spiace per i milanesi”.