Youth League al via: dove vedere la Champions dei giovani

Insieme alla Champions League, questo pomeriggio inizierà anche la UEFA Youth League 2025/26. Oltre alle quattro formazioni qualificate nella massima competizione europea per club (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli), in Youth League c’è anche la Fiorentina, che però affronterà il percorso dedicato ai campioni nazionali, in cui ha preso il posto dell’Inter, vincitrice del campionato Primavera 2024/25, ma qualificata di diritto al percorso principale.

Ma andiamo con ordine. Anche in Youth League, così come per la Champions, ha dall’anno scorso un nuovo format. 36 squadre iscritte per il cosiddetto “percorso Champions”, che vede appunto le stesse partecipanti alla prima fase della più prestigiosa competizione per club in Europa, più ben 52 squadre nel “percorso campioni”. E qui c’è la prima novità, visto che fino allo scorso anno nel percorso dedicato ai campionati nazionali entravano le squadre che vincevano il proprio campionato ma il cui paese era nei primi 32 posti del ranking UEFA. Invece ora entrano tutti campioni nazionali le cui nazioni sono dentro i confini del calcio europeo.

Dove vedere Youth League – Le novità fra percorso Champions e campioni nazionali

Come per la Champions, la Youth League non avrà una fase a gironi per il proprio percorso Champions, mentre saranno ben tre i turni per le formazioni campioni nazionali a eliminazione diretta dopo sfide di andata e ritorno (la Fiorentina beneficerà di un turno di by). Per le 32 squadre del percorso Champions le partite rimarranno sei, tre in casa e trasferta, e seguiranno lo schema degli impegni della prima squadra, ovviamente vengono cancellati le ultime due sfide del calendario.

Dove vedere Youth League – Chi si qualifica per la fase a eliminazione diretta

Al termine di queste sei partite, si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, che parte dai sedicesimi di finale, le prime 22 della classifica generale. Queste si uniranno alle 10 qualificate che proverranno dal percorso campioni.

A questo punto le 32 qualificate (22 provenienti alla fase Champions e 10 dalla fase campioni nazionali) si uniscono a formare il tabellone della fase a eliminazione diretta che si svolgerà con partite secche e si partirà dai sedicesimi di finale. Lo schema delle sfide è delineato come segue:

I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) si qualificheranno per i sedicesimi di finale e affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto .

si qualificheranno per i sedicesimi di finale e . I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno negli sedicesimi i 10 club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni Nazionali .

affronteranno negli sedicesimi . Per quanto riguarda ottavi , i quarti e semifinali gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio .

, i e gli accoppiamenti saranno determinati tramite . Il torneo si concluderà con una Final Four (semifinali e finale) giocata in una sede neutrale, come è sempre stato.

Dove vedere Youth League – Come seguire la competizione europea

La Youth League 2025/26 non sarà visibile su nessuna televisione italiana, né in chiaro e nemmeno in modalità pay. L’unico modo per seguire la competizione europea dedicata alle formazioni Under 19 è collegarsi su UEFA TV, la piattaforma streaming gratuita del massimo organo del calcio europeo, che trasmetterà una selezione di partite.