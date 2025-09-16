San Siro, Sala: «Accordo trovato coi club: domani delibera in giunta»

Il dossier San Siro è pronto a fare un altro passo in avanti. Lo annuncia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta su RTL 102.5: «Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta, perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo».

«Lo stadio – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – deve essere pronto per il 2031, perché la UEFA ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro nelle condizioni attuali».

Sala ha poi continuato: «Ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no. Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l’approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale. Il tutto avverrà entro fine mese».