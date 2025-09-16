Non solo TV8, Sky lancia una sfida di Champions in chiaro su Cielo

Sky raddoppia le sfide di Champions in chiaro. Nella serata di mercoledì 17 settembre, la pay-tv di Comcast aprirà le porte della massima competizione europea per club a tutti i tifosi trasmettendo in diretta su TV8 il big match tra Liverpool e Atletico Madrid, valido per il primo turno della prima fase della competizione.

Tuttavia, la pay-tv di Comcast ha deciso di mettere a disposizione un’altra sfida in chiaro per tutti gli appassionati, seppur in differita. Athletic Bilbao-Arsenal, la prima partita della giornata inaugurale della fase campionato della UEFA Champions League, andrà infatti in onda in differita su Cielo nella serata di oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21.15.





Partita Champions in chiaro – Tre avversarie dell’Inter per tutti gli appassionati

Lo stadio San Mamés di Bilbao è teatro della sfida di cartello tra la squadra spagnola, allenata da Ernesto Valverde, reduce in campionato dall’inattesa sconfitta interna contro l’Alaves, e la squadra londinese di Mikael Arteta, capace sabato scorso di sconfiggere, 3-0 il Nottingham Forest, conquistando così la terza vittoria in quattro partite di Premier League.

I tifosi non abbonati potranno così contare per questo turno su un doppio appuntamento: uno in differita – Athletic Bilbao-Arsenal, in programma questa sera – e uno in diretta, il big match tra Liverpool e Atletico Madrid. Tre di queste squadre (le due inglesi e l’Atletico Madrid) saranno avversarie dell’Inter durante la prima fase.