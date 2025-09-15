Stop al rischio spoiler: Sky Sport lancia i due nuovi canali Ultra Live

Novità in arrivo per i clienti Sky. Con il via della prima fase della nuova edizione di UEFA Champions League, la pay-tv di Comcast lancerà due nuovi canali su Sky Sport per combattere un “nemico” della visione degli eventi in live streaming: gli spoiler legati a svariati secondi di ritardo nelle trasmissioni delle partite.

Da martedì 16 settembre, per tutti gli abbonati tramite Sky Glass o con il decoder Sky Stream, saranno disponibili due nuovi canali a bassa latenza, chiamati “Ultra Live”: si tratta di Sky Sport Uno e di Sky Sport Calcio, i due canali che raccolgono i principali eventi sportivi e calcistici dell’emittente. I nuovi canali saranno posizionati alla numerazione 215 e 216 del bouquet di Sky.

Sky nuovi canali – Come funzionano gli “Ultra Live”

L’obiettivo di questa novità è la riduzione del divario che si crea con la diretta dell’evento, avvicinando la trasmissione in streaming sempre di più a quella del satellite (con un gap ridotto a circa 4 secondi). Questa riduzione dei tempi è consentita da un abbassamento della latenza e ne potranno godere i clienti con una fibra adeguata: per questo motivo, infatti, i canali sono stati aggiunti a quelli già esistenti, e non sostituiti.

Per Sky si tratta di un passo in avanti importante reso possibile dalla tecnologia di Sky Glass e Sky Stream. Come detto, la sperimentazione inizierà con Sky Sport Uno e con Sky Sport Calcio – da cui passano gli eventi sportivi e calcistici principali –, ma non è detto che non si possa allargare ad altri canali in futuro.