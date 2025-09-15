La Serie A è il campionato con le partite più corte tra i top 5 tornei europei

La Serie A è il campionato in cui le partite sono durate meno tra i tempi regolamentari e i minuti di recupero, in rapporto agli altri principali tornei in Europa: Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Ligue 1. Il dato emerge dal report “The European Club Talent and Competition Landscape”, realizzato dalla UEFA.

Nella stagione 2024/25, la durata media delle partite nei campionati di massima serie è stata di 98,5 minuti, con una riduzione del 5% dei minuti di recupero rispetto alla stagione 2023/24. Tra le cosiddette “Big 5”, la Premier League ha registrato la media più alta con 99,7 minuti di gioco, mentre la Serie A è risultata la più breve con una media di 97,2 minuti.

Di seguito, la durata media delle partite dei cinque principali campionati europei di calcio:

Premier League – 99,7 minuti Ligue 1 francese – 99,2 minuti Liga spagnola – 99,1 minuti Bundesliga – 97,7 minuti Serie A – 97,2 minuti

Un calo significativo della durata delle partite è stato osservato nelle competizioni UEFA: dai 7,9 minuti minuti di recupero per incontro della stagione 2023/24 si è scesi a 6,2 minuti nel 2024/25. La percentuale di incontri che hanno superato i 100 minuti è così diminuita al 7%, contro il 21% della stagione precedente.