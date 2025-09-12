Football Exchange diventa official partner di Juventus

Football Exchange si presenta come una vera e propria Borsa dei Calciatori , in cui gli utenti possono – per gioco – acquistare e vendere i propri calciatori preferiti, mettendo alla prova competenze e conoscenze calcistiche. La piattaforma, che ha già ottenuto la licenza ufficiale dall’ Associazione Italiana Calciatori (AIC) , mette inoltre in palio un concorso con 750 premi , puntando a un mix di passione, strategia e competizione.

Nuova partnership per la Juventus , che da oggi può contare su un nuovo ingresso nella famiglia degli Official Partner. Il club bianconero ha infatti annunciato l’accordo con Football Exchange , la piattaforma digitale che unisce calcio e tecnologia attraverso un format di gioco innovativo.

L’intesa tra Juventus e Football Exchange prevede per il brand visibilità all’Allianz Stadium, con asset strategici che comprendono i LED a bordocampo e i maxischermi dell’impianto, garantendo così un’esposizione diretta al pubblico presente sugli spalti e ai telespettatori.

La collaborazione porterà anche a iniziative speciali e contenuti digitali dedicati, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza dei tifosi bianconeri sia allo stadio sia online.

Con questo accordo, Juventus consolida la propria presenza nel settore dell’innovazione digitale, un ambito in cui il club è stato tra i pionieri in Europa. Per Football Exchange, la partnership rappresenta un passo importante nel rafforzamento del posizionamento accanto alle principali realtà del panorama calcistico internazionale.

«Siamo entusiasti di collaborare con Football Exchange per portare avanti questa iniziativa innovativa – ha dichiarato Alexandre Zodmi, Head of Partnerships Development and Academies di Juventus –. Il nostro Club è sempre stato all’avanguardia nell’adozione di nuove tecnologie e questa partnership ci permette di ampliare ulteriormente l’offerta per i tifosi, attraverso un’esperienza unica».

Sulla stessa linea le parole di Anthony Ampellio, founder di Football Exchange: «Collaborare con una realtà storica come Juventus significa portare la nostra tecnologia a un pubblico globale. Siamo orgogliosi di lanciare insieme un gioco innovativo basato sulla valutazione in tempo reale dei calciatori, offrendo un’esperienza che unisce sport, dati e intrattenimento come mai prima d’ora».