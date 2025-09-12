«Parma Calcio e Valerio Casagrande (Chief Financial Officer) comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del Dirigente con la Società. Il Presidente Kyle Krause e tutta la famiglia del Parma Calcio ringraziano Valerio per il prezioso lavoro svolto in questi anni ed augurano a lui un futuro professionale ricco di soddisfazioni».

Con questa breve nota, il club ducale ha ufficializzato l’addio di Valerio Casagrande, che dal 2018 ricopriva l’incarico di Chief Financial Officer della società. Il dirigente era arrivato in Emilia al ritorno del Parma in Serie A, dopo avere lavorato per diversi anni all’ufficio Finanza e controllo gestione della Lega serie B.

Giorni di annunci in casa Parma, con la società che nelle scorse ore ha annunciato anche l’ingresso di Federica Lancini come Institutional Communication Director. Lancini – che per un anno ha ricoperto il ruolo di Communication Manager nella Kings League – vanta un passato nella Juventus, dove aveva già lavorato insieme al CEO dei ducali Federico Cherubini.