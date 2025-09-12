Cairo: «Disposto a cedere il Torino a chi ha i soldi e voglia di fare bene»

«L’ho sempre detto e lo ribadisco, non ho nulla in contrario a vendere il Torino. Vent’anni possono bastare; da quando lo presi nel 2005 siamo sempre restati in Serie A e nella parte di sinistra della classifica. Sono disposto a vendere ma alla persona giusta che abbia i soldi e la voglia di fare bene».

Lo ha dichiarato Urbano Cairo, presidente di Rcs e patron del Torino, durante il Festival della Comunicazione. «Le contestazioni allo stadio? – ha concluso Cairo – Ormai è come un acufene, non ci faccio più caso».





Il patron del Torino è poi intervenuto anche a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing: «Velasco è un personaggio straordinario. L’ho conosciuto tanti anni fa perché lo invitai ad una convention e ogni volta che lo ascolti riesci a tirar fuori qualcosa di speciale, vedendo le cose da un punto di vista diverso. Non c’è da stupirsi che poi ottenga questi risultati incredibili. Farlo partire coi ragazzi del Torino? Nel calcio ha provato per due volte alla Lazio e all’Inter, non ha avuto il successo che ha ottenuto nella pallavolo. È un personaggio che è sempre bello ascoltare, quindi perché no? Potrebbe essere una opportunità, magari la terza volta gli va bene».

Il presidente granata ha infine fatto il punto sul presente e sul futuro della squadra: «Abbiamo fatto un mercato importante con investimenti significativi e giocatori qualitativi che hanno un grande potenziale e lo abbiamo fatto per fare un passo avanti e migliorarci. Abbiamo preso un mister nel quale io ho grande fiducia, è evidente che l’obiettivo è fare dei passi in avanti. Dichiararli oggi secondo me è velleitario e sbagliato, quello che conta è che dobbiamo lavorare per fare tutti insieme un passo in avanti».