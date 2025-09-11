Settembre è il mese dei derby su DAZN: da quello di Italia alle stracittadine di Roma e Madrid

Settembre su DAZN sarà un mese interamente dedicato al fascino delle grandi rivalità calcistiche. Ogni weekend i tifosi potranno vivere i grandi derby che hanno scritto la storia del calcio e che continuano ad accendere la passione e le emozioni nelle città e negli stadi italiani e spagnoli.

Si parte sabato 13 settembre alle ore 18:00 con il Derby d’Italia, Juventus-Inter, una sfida che va oltre i confini sportivi e rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi della stagione di Serie A. Il match, in esclusiva su DAZN, è commentato da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, pronti a guidare i tifosi nei 90’ di cardiopalma. Dal campo, Diletta Leotta presenterà il primo big match della stagione insieme a due volti iconici: Bobo Vieri e Luca Toni.

Fari puntati anche sull’Olimpico, pronto a colorare le proprie curve con i colori biancocelesti e giallorossi per il Derby della Capitale, Lazio-Roma. Domenica 21 settembre alle 12:30, sempre in esclusiva su DAZN, andrà in scena una sfida adrenalinica che trasformerà lo stadio in un’arena carica di passione e tensione.

Il mese delle grandi sfide si chiuderà sabato 27 settembre con il Derby di Madrid tra Atletico e Real: alle 16:15 le squadre scenderanno in campo al Riyadh Air Metropolitano per una partita che non solo deciderà la supremazia cittadina, ma richiamerà l’attenzione dell’intera Europa calcistica.

Settembre sarà così il mese in cui la rivalità diventa leggenda: tre derby in tre weekend consecutivi, in un viaggio calcistico che attraversa l’Italia e la Spagna, con un’unica destinazione, DAZN.