Juventus e Adidas hanno presentato il Third Kit per la stagione 2025/26 continuando nella propria linea scelta per quest’anno con lo storytelling sull’Eccellenza Italiana.

La terza divisa di quest’anno del club bianconero è ispirato dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione. Un’elegante grafica ingegnerizzata, ispirata al colore dell’uva, si sviluppa con delicatezza sulla maglia, completata da una combinazione di nero, bordeaux e verde scuro.

Dettagli premium valorizzano il design sia nella versione on-field che in quella replica. La maglia da gara, indossata dai giocatori, presenta le tre Strisce termoapplicate, lo stemma della Zebra della Juventus applicato a caldo e il celebre logo Trefoil, il tutto rifinito con un colletto a V e polsini in maglia piatta.

Progettata per garantire prestazioni elevate e offrire ai giocatori il comfort necessario per giocare sotto pressione, la maglia on-field è dotata delle più recenti tecnologie Adidas. La versione da gara è realizzata con materiali avanzati per massimizzare il flusso d’aria e mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi utilizza tessuti assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Il kit si completa con pantaloncini neri caratterizzati da dettagli color avorio sullo stemma del club bianconero, sul logo Trefoil e sui numeri dei giocatori, oltre alle tre strisce in verde scuro. Le calze nere con la scritta “Juventus” completano il look. Come di consueto, il Third Kit 2025/2026 è disponibile nell’online store della Juventus e negli store fisici di Torino (Stadium Megastore, Via Garibaldi, Grugliasco – Le Gru), Milano e Roma.