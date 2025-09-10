De Laurentiis: «Non mi candido alla Regione Campania. Incontro con Meloni per calcio e cinema»

Aurelio De Laurentiis non intende candidarsi per la presidenza della Regione Campania. Lo ha confermato lo stesso patron del Napoli, in un post su X pubblicato nella mattinata di oggi, dopo alcune indiscrezioni e ipotesi emerse nei giorni scorsi.

“Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto”, le parole di De Laurentiis, dopo le voci su una sua possibile candidatura con il centrodestra come successore di Vincenzo De Luca.

Il numero uno del club partenopeo ha poi spiegato cosa c’era dietro l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi nei giorni scorsi. “Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio”, ha concluso De Laurentiis.