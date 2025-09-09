Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Macedonia del Nord Italia Under 21 tv streaming, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni Europei.
Gli Azzurrini sono attesi dal secondo impegno valido per le qualificazioni per gli Europei del 2027 che si giocherà fra Albania e Serbia. I ragazzi di Silvio Baldini sono reduci dal successo in rimonta per 2-1 contro il Montenegro.
Dove vedere Macedonia del Nord Italia Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Macedonia del Nord-Italia Under 21, match valido per la seconda giornata delle qualificazioni agli per gli Europei 2027, si terrà allo Stadion Petar Milosevski di Bitola, martedì 9 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.15. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
I convocati di Baldini:
PORTIERI
- Diego Mascardi (Spezia)
- Edoardo Motta (Reggiana)
- Lapo Nava (Cremonese)
DIFENSORI
- Davide Bartesaghi (Milan)
- Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach)
- Pietro Comuzzo (Fiorentina)
- Riyad Idrissi (Cagliari)
- Michael Kayode (Brentford)
- Filippo Mane (Borussia Dortmund)
- Luca Marianucci (Napoli)
- Brando Moruzzi (Empoli)
- Marco Palestra (Cagliari)
CENTROCAMPISTI
- Lorenzo Amatucci (Las Palmas)
- Tommaso Berti (Cesena)
- Matteo Dagasso (Pescara)
- Luca Lipani (Sassuolo)
- Cher Ndour (Fiorentina)
- Niccolò Pisilli (Roma)
ATTACCANTI
- Jeff Ekhator (Genoa)
- Luigi Cherubini (Sampdoria)
- Seydou Fini (Genoa)
- Luca Koleosho (Espanyol)
- Simone Pafundi (Sampdoria)
- Antonio Raimondo (Frosinone)
- Lorenzo Venturino (Genoa)