Giuseppe Sala su San Siro: «La delibera in giunta la prossima settimana»

Si è entrati ufficialmente nella zona calda, anzi caldissima, per quanto riguarda il futuro di San Siro. A novembre scatterà il vincolo sul secondo anello ed è proprio questa l’ipotesi che Inter e Milan, ma soprattutto il sindaco Giuseppe Sala, vogliono scongiurare arrivando a un accordo blindato di cessione del Meazza, che sarebbe abbattuto per quasi la totalità, e le sue aree limitrofe.

«La delibera deve arrivare in giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima – ha ribadito e sottolineato il sindaco di Milano Sala nella giornata di ieri –. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più».

«Non voglio essere né ottimista né pessimista, voglio fare il mio dovere e fare il nostro dovere vuol dire portare il dossier in Consiglio comunale – ha concluso il primo cittadino del capoluogo lombardo –. In questo momento il dossier è affidato alla vicesindaca Scavuzzo. È chiaro che abbiamo questo vincolo legato alla sovrintendenza però i tempi volendo ci sono, si esprimerà la politica».

(Image credit: Depositphotos)