Dove vedere Ghana Mali tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Ghana Mali tv streaming, ottava giornata della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Come sempre sono 54 le nazionali, divise in nove gironi, che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in USA, Canada e Messico nell’estate del prossimo anno e che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali.

Dove vedere Ghana Mali tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Ghana-Mali, match valido per l’ottava giornata del girone per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo dell’Accra Sports Stadium, lunedì 8 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00 italiane. Le due squadre sono state inserite nel girone I. Bisogna ricordare come a qualificarsi tutte le prime del girone, mentre poi le seconde saranno inserite in una speciale classifica dove le prime strapperanno il pass.

Le qualificazioni africane per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio africano, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su FIFA+, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio mondiale.