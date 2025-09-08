Milan, Adli verso l’Al Shabab: l’impatto della cessione sui conti del club

Il mercato in uscita del Milan non si è ancora concluso. Dopo la cessione in prestito di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, il club rossonero è pronto a salutare anche Yacine Adli. Il centrocampista – lo scorso anno alla Fiorentina – sarebbe vicino a trasferirsi all’Al-Shabab, club che milita nella Saudi Pro League, massimo campionato saudita.

Adli è fuori dal progetto rossonero e durante la sessione estiva sono state diverse le voci su un suo ricollocamento, anche in Serie A. Nessuna operazione si è tuttavia concretizzata, così il calciatore è pronto a cambiare Paese e continente. Ma come impatterà la sua cessione sui conti del Milan? Quanto incasseranno i rossoneri?

Adli plusvalenza Milan – L’impatto sui conti rossoneri

L’offerta dell’Al-Shabab per il cartellino di Adli sarebbe di 8 milioni di euro. Il costo storico del giocatore al Milan è pari a poco meno di 9 milioni di euro, mentre il suo valore residuo era sceso a poco meno di 3,8 milioni al 30 giugno 2024 (ultimo dato ufficiale disponibile a bilancio). La cifra è scesa ulteriormente a poco meno di 1,9 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Considerando l’offerta da 8 milioni di euro, il Milan farebbe così registrare una plusvalenza da circa 6,1 milioni di euro. A questa cifra si sommerebbe il risparmio sullo stipendio del calciatore per dieci mesi circa (poco meno di 900mila euro) e della quota ammortamento (1,9 milioni circa) per un effetto positivo complessivo sui conti rossoneri pari a circa 8,9 milioni di euro.