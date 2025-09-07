MotoGP, GP Catalogna in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando un modo di vedere GP Catalogna in streaming gratis.

Dopo la vittoria di Marc Marquez sulla Ducati in Ungheria, il motomondiale prosegue la sua stagione con il 15° appuntamento stagionale facendo tappa questa ancora una volta in Europa.

GP Catalogna in streaming gratis – Il via alle ore 14.00

Il GP della Catalogna non sarà disponibile gratuitamente in diretta in Italia, ma sarà trasmesso domenica 7 settembre 2025, alle ore 14.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato della MotoGP. Di seguito, il programma completo per il weekend:

Sabato 6 settembre

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 7 settembre

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

GP Catalogna in streaming gratis – La gara su NOW

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP della Catalogna in streaming, la gara sarà visibile anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP dell’Ungheria in streaming su NOW è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

Dove vedere GP Catalogna tv streaming – Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP della Catalogna in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.