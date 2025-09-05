Italia, l’Estonia anche per risalire nel ranking. E coi playoff rischio quarta fascia ai Mondiali

L‘Italia rivede la top 10 del ranking FIFA. Dopo la sconfitta della Germania con la Slovacchia, infatti, i tedeschi sono scivolati dietro agli azzurri, che stasera con l’Estonia non possono sbagliare soprattutto nella corsa per le qualificazioni ai Mondiali 2026. In cui però un ruolo importante, in caso di passaggio alla fase finale, lo potrebbe giocare il ranking.

L’Italia, che vedrà stasera prendere il via il ciclo di Gennaro Gattuso sulla panchina dopo l’esonero di Luciano Spalletti, era stata superata dalla Croazia, ma la sconfitta della Germania ha riportato gli azzurri momentaneamente al decimo posto.

Ranking FIFA Italia – I rischi senza top 10

In vista proprio della rassegna iridata, un piazzamento fuori dai primi nove posti condannerebbe, in caso di qualificazione alla competizione, a essere esclusi dalle dodici teste di serie nel sorteggio per i gironi dei Mondiali 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada (che saranno tre teste di serie, motivo per cui restano nove posti). Ovviamente è una condizione che si verificherà qualora tutte le nazionali che precedono l’Italia si qualificassero direttamente ai Mondiali 2026, cosa che appare tuttavia molto probabile.

Inoltre, va ricordato, che la qualificazione alla rassegna iridata arriverà solamente con la conquista del primo posto nel girone di qualificazione, piazzamento che l’Italia deve inseguire con la Norvegia a punteggio pieno dopo quattro partite e una differenza reti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti, nettamente migliore rispetto a Donnarumma e compagni.

Queste le prime 15 posizioni del ranking FIFA per nazionali, aggiornato a oggi:

Argentina – 1.885,36 punti; Spagna – 1.869,5 punti; Francia – 1.862,03 punti; Inghilterra – 1.813,32 punti; Brasile – 1783,09 punti; Portogallo – 1.770,53 punti; Olanda – 1752,49 punti; Belgio – 1737,08 punti; Croazia – 1707,51 punti; Italia – 1702,58 punti; Germania – 1698,9 punti; Marocco – 1695,32 punti; Messico – 1689,73 punti; Colombia – 1684,42 punti; Uruguay – 1679,09 punti.

Ranking FIFA Italia – L’incubo quarta fascia

Il piazzamento nel ranking per la questione testa di serie è valido solamente per chi conquista i Mondiali vincendo il proprio girone di qualificazione. Per chi si qualifica tramite i playoff, il destino è il piazzamento diretto in quarta fascia, indipendentemente dalla posizione nel ranking prima dell’inizio dei Mondiali 2026. In sostanza, vorrebbe dire un sorteggio decisamente complesso.

La missione primaria di Gattuso è quella di centrare la qualificazione al torneo più importante per le nazionali, ma con un occhio anche al ranking che negli ultimi mesi ha penalizzato e non poco l’Italia, a partire dalla delusione di EURO 2024.