FIFA, rinnovo della partnership con Hisense: sarà sponsor ufficiale dei Mondiali 2026

FIFA e Hisense, azienda multinazionale cinese di elettrodomestici, hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership che permetterà all’azienda di diventare Sponsor Ufficiale dei Mondiali 2026, che si terranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Continua così il rapporto di sponsorizzazione che è iniziato fra le parti nel 2017 e ha visto protagonista Hisense nelle ultime due edizioni dei Mondiali, Russia 2018 e Qatar 2022, senza dimenticare a prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre che si è giocato proprio negli Stati Uniti negli scorsi mesi.

In merito a questo rinnovo, il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström ha dichiarato: «All’inizio della nostra collaborazione otto anni fa, abbiamo parlato di valori condivisi di innovazione ed eccellenza – e insieme abbiamo dimostrato il nostro impegno verso di essi. La nostra partnership continua a ridefinire il modo in cui calcio e tecnologia di visualizzazione televisiva si uniscono. Che si tratti di branding e schermi per l’integrazione del sistema VAR, innovazione di prodotto o attivazioni immersive, questa è più di una sponsorizzazione. È una visione per il futuro dell’esperienza dei tifosi in tutto il mondo. Insieme, stiamo alzando il livello di ciò che i tifosi possono aspettarsi, ed è con immenso orgoglio che possiamo continuare questo percorso».

Questa rinnovata partnership ha come obiettivo quella di fornire al pubblico di tutto il mondo l’accesso a tecnologie televisive all’avanguardia, portando il torneo sempre più vicino ai tifosi, che si apprestano a seguire passo passo una competizione come i Mondiali che si svolgeranno, per la prima volta in assoluto, in tre diversi paesi.

Come parte della partnership, Hisense eserciterà diritti di marketing globali, godrà di una visibilità del marchio di primo piano su piattaforme digitali e fisiche e realizzerà campagne di coinvolgimento dei tifosi in collaborazione con la FIFA.bA seguito di questo annuncio, alla FIFA rimane ora solo un’ultima posizione di partnership globale per i Mondiali 2026 ed è attivamente impegnata nel mercato per assicurarsi un partner per il pacchetto finale.