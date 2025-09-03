Serie A, svelati gli anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata

La Serie A ha svelato gli orari di anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata del campionato del 2025/26. Dai derby di Milano e Roma a Juventus-Milan e Napoli-Inter, sono molti i big match per cui sono stati svelati ufficialmente oggi gli orari da parte della Lega Calcio.
Ecco tutti i dettagli:
Quarta giornata
- Venerdì 19/09/2025 alle 20:45: Lecce-Cagliari (DAZN)
- Sabato 20/09/2025 alle 15:00: Bologna-Genoa (DAZN)
- Sabato 20/09/2025 alle 18:00: Verona-Juventus (DAZN)
- Sabato 20/09/2025 alle 20:45: Udinese-Milan (DAZN/SKY)
- Domenica 21/09/2025 alle 12:30: Lazio-Roma (DAZN)
- Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Cremonese-Parma (DAZN)
- Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Torino-Atalanta (DAZN)
- Domenica 21/09/2025 alle 18:00: Fiorentina-Como (DAZN/SKY)
- Domenica 21/09/2025 alle 20:45: Inter-Sassuolo (DAZN)
- Lunedì 22/09/2025 alle 20:45: Napoli-Pisa (DAZN/SKY)
Quinta giornata
- Sabato 27/09/2025 alle 15:00: Como-Cremonese (DAZN)
- Sabato 27/09/2025 alle 18:00: Juventus-Atalanta * (DAZN)
- Sabato 27/09/2025 alle 20:45: Cagliari-Inter (DAZN/SKY)
- Domenica 28/09/2025 alle 12:30: Sassuolo-Udinese (DAZN)
- Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Pisa-Fiorentina (DAZN)
- Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Roma-Verona (DAZN)
- Domenica 28/09/2025 alle 18:00: Lecce-Bologna (DAZN/SKY)
- Domenica 28/09/2025 alle 20:45: Milan-Napoli* (DAZN)
- Lunedì 29/09/2025 alle 18:30: Parma-Torino (DAZN)
- Lunedì 29/09/2025 alle 20:45: Genoa-Lazio (DAZN/SKY)
Sesta giornata
- Venerdì 03/10/2025 alle 20:45: Verona-Sassuolo (DAZN/SKY)
- Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Lazio-Torino (DAZN)
- Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Parma-Lecce (DAZN)
- Sabato 04/10/2025 alle 18:00: Inter-Cremonese (DAZN)
- Sabato 04/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Como (DAZN/SKY)
- Domenica 05/10/2025 alle 12:30: Udinese-Cagliari (DAZN)
- Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Bologna-Pisa (DAZN)
- Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Fiorentina-Roma (DAZN)
- Domenica 05/10/2025 alle 18:00: Napoli-Genoa (DAZN/SKY)
- Domenica 05/10/2025 alle 20:45: Juventus-Milan* (DAZN)
Settima giornata
- Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Lecce-Sassuolo (DAZN)
- Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Pisa-Verona (DAZN)
- Sabato 18/10/2025 alle 18:00: Torino-Napoli (DAZN)
- Sabato 18/10/2025 alle 20:45: Roma-Inter* (DAZN/SKY)
- Domenica 19/10/2025 alle 12:30: Como-Juventus (DAZN)
- Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Cagliari-Bologna (DAZN)
- Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Genoa-Parma (DAZN)
- Domenica 19/10/2025 alle 18:00: Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)
- Domenica 19/10/2025 alle 20:45: Milan-Fiorentina (DAZN)
- Lunedì 20/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)
Ottava giornata
- Venerdì 24/10/2025 alle 20:45: Milan-Pisa (DAZN/SKY)
- Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Parma-Como (DAZN)
- Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Udinese-Lecce (DAZN)
- Sabato 25/10/2025 alle 18:00: Napoli-Inter* (DAZN)
- Sabato 25/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Atalanta (DAZN/SKY)
- Domenica 26/10/2025 alle 12:30: Torino-Genoa (DAZN)
- Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Sassuolo-Roma (DAZN)
- Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Verona-Cagliari (DAZN)
- Domenica 26/10/2025 alle 20:45: Lazio-Juventus* (DAZN)
Nona giornata
- Martedì 28/10/2025 alle 18:30: Lecce-Napoli (DAZN)
- Martedì 28/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Milan (DAZN)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Como-Verona (DAZN)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Juventus-Udinese (DAZN)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Roma-Parma (DAZN/SKY)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Bologna-Torino (DAZN)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Genoa-Cremonese (DAZN)
- Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Inter-Fiorentina (DAZN/SKY)
- Giovedì 30/10/2025 alle 18:30: Cagliari-Sassuolo (DAZN)
- Giovedì 30/10/2025 alle 20:45: Pisa-Lazio (DAZN/SKY)
Decima giornata
- Sabato 01/11/2025 alle 15:00: Udinese-Atalanta (DAZN)
- Sabato 01/11/2025 alle 18:00: Napoli-Como (DAZN)
- Sabato 01/11/2025 alle 20:45: Cremonese-Juventus (DAZN/SKY)
- Domenica 02/11/2025 alle 12:30: Verona-Inter (DAZN)
- Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Fiorentina-Lecce (DAZN)
- Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Torino-Pisa (DAZN)
- Domenica 02/11/2025 alle 18:00: Parma-Bologna (DAZN/SKY)
- Domenica 02/11/2025 alle 20:45: Milan-Roma (DAZN)
- Lunedì 03/11/2025 alle 18:30: Sassuolo-Genoa (DAZN)
- Lunedì 03/11/2025 alle 20:45: Lazio-Cagliari (DAZN/SKY)
Undicesima giornata
- Venerdì 07/11/2025 alle 20:45: Pisa-Cremonese (DAZN/SKY)
- Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Como-Cagliari (DAZN)
- Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Lecce-Verona (DAZN)
- Sabato 08/11/2025 alle 18:00: Juventus-Torino* (DAZN)
- Sabato 08/11/2025 alle 20:45: Parma-Milan (DAZN/SKY)
- Domenica 09/11/2025 alle 12:30: Atalanta-Sassuolo (DAZN)
- Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Bologna-Napoli (DAZN)
- Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Genoa-Fiorentina (DAZN)
- Domenica 09/11/2025 alle 18:00: Roma-Udinese (DAZN/SKY)
- Domenica 09/11/2025 alle 20:45: Inter-Lazio* (DAZN)
Dodicesima giornata
- Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Cagliari-Genoa (DAZN)
- Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Udinese-Bologna (DAZN)
- Sabato 22/11/2025 alle 18:00: Fiorentina-Juventus * (DAZN)
- Sabato 22/11/2025 alle 20:45: Napoli-Atalanta (DAZN/SKY)
- Domenica 23/11/2025 alle 12:30: Verona-Parma (DAZN)
- Domenica 23/11/2025 alle 15:00: Cremonese-Roma (DAZN)
- Domenica 23/11/2025 alle 18:00: Lazio-Lecce (DAZN/SKY)
- Domenica 23/11/2025 alle 20:45: Inter-Milan* (DAZN)
- Lunedì 24/11/2025 alle 18:30: Torino-Como (DAZN/SKY)
- Lunedì 24/11/2025 alle 20:45: Sassuolo-Pisa (DAZN)