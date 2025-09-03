Coppa Italia, la programmazione dei sedicesimi: Milan-Lecce il 23 settembre

La Coppa Italia 2025/26 è pronta a proseguire il proprio cammino dopo il primo turno giocatosi a metà agosto. Ora tocca ai sedicesimi, l’ultimo turno prima dell’ingresso delle big di Serie A, che si sono classificate nelle prime otto posizioni dello scorso campionato.

Fra queste non c’è il Milan, arrivato sì ottavo ma scavalcato dal Bologna vincitore della Coppa Italia proprio battendo i rossoneri in finale, che dovrà quindi scendere in campo dopo la sfida di San Siro contro il Bari, vinta per 2-0. Questa volta la formazione di Massimiliano Allegri dovrà affrontare il Lecce dell’ex Francesco Camarda, sempre a San Siro. E proprio oggi la Lega Calcio Serie A ha pubblicato la programmazione delle prossime sfide della coppa nazionale.

Milan-Lecce si giocherà martedì 23 settembre alle ore 21.00 con la sfida che sarà trasmessa da Italia 1. È bene ricordare che anche questa stagione la Coppa Italia sarà trasmessa sulle reti Mediaset, che manderà in onda anche la Supercoppa italiana che si giocherà ancora in Arabia Saudita e vedrà protagoniste Napoli, Inter, Bologna e Milan. Di seguito la programmazione completa, con relativa assegnazione televisiva, dei 16esimi di Coppa Italia: