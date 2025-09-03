Il costo della rosa della Roma ha fatto registrare un discreto aumento al via della stagione 2025/26. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club giallorosso dopo la chiusura del mercato estivo è aumentato di circa 23 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25 (+16%), passando da 140,1 milioni circa a quasi 163,5 milioni di euro. Il dato della passata stagione è stato aggiornato al mese di giugno, in modo tale da essere il più possibile aderente alla realtà.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dalla Roma), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso. In totale, la rosa attualmente a disposizione di Gian Piero Gasperini impatta per circa 23,4 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2024/25.

A favorire questo aumento sono stati soprattutto gli arrivi di alcuni calciatori in prestito particolarmente pesanti in termini di bilancio. Tra questi, soprattutto Leon Bailey (in prestito dall’Aston Villa), il cui costo si avvicina quasi ai 9 milioni di euro per la stagione, cifra che lo rende uno dei calciatori più pesanti.

Roma costo rosa 2025 2026 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, la Roma ha visto uscire 15 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito, tra quelli che chiaramente impattano a bilancio. Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono Le Fee, Hummels e Abraham.

In verde i calciatori ceduti in prestito

Roma costo rosa 2025 2026 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo cinque calciatori: il Vasquez (rimasto svincolato dal Milan), i difensori Ghilardi (dall’Hellas Verona), Wesley (dal Flamengo) e Ziolkowski (dal Legia Varsavia) e il centrocampista El Aynaoui (dal Lens). Sono inoltre rientrati dai rispettivi prestiti il difensore Hermoso e il centrocampista Bove, attualmente impossibilitato a scendere in campo dopo il malore della passata stagione nella sfida tra Fiorentina e Inter.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Paulo Dybala guida il gruppo nettamente con i suoi 6,5 milioni di euro netti, inseguito a quota 4 milioni netti da Evan Ndicka. Dunque, le operazioni in uscita non hanno compensato quelle in entrata e hanno fatto crescere il costo della rosa della Roma nella stagione 2025/26. Il club giallorosso è stato anche l’unico a chiudere la sessione dei trasferimenti in negativo tra le big di Serie A, avendo completato diverse cessioni prima del 30 giugno 2025, in modo da rispettare i paletti imposti dalla UEFA in ambito di Fair Play Finanziario.