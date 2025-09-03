Napoli, boom del costo rosa nel 25/26: +27%, è il più alto in Serie A

Il costo della rosa del Napoli ha fatto registrare una crescita milionaria per la seconda stagione consecutiva. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club partenopeo nel 2025/26, dopo la chiusura del mercato estivo, è aumentato di poco meno di 54 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25 (+27,5% circa), passando da 195,2 milioni circa a 248,9 milioni di euro. Nel giro di due stagioni, la crescita ha toccato quasi quota 100 milioni di euro, portando il costo rosa ad essere il più alto di tutta la Serie A.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa e quelli ceduti in prestito – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Napoli) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore. Va ricordato che il Napoli ammortizza i costi dei calciatori a quote decrescenti (più alte nei primi anni di contratto e a scendere in quelli successivi), motivo per cui un altro ricco mercato in entrata per soddisfare le richieste di Antonio Conte fa sentire il suo peso in modo particolare.

In totale, la rosa attualmente a disposizione dell’allenatore salentino impatta per quasi 54 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2024/25 a sua disposizione. Come detto, a pesare su questo aumento sono stati soprattutto gli investimenti portati a termine dal club sul mercato in entrata, con maggiori costi per quasi 117 milioni di euro circa, non compensati a sufficienza dai minori costi (circa 33 milioni di euro, senza considerare le plusvalenze e i ricavi da prestiti) e dal calo degli ammortamenti per i calciatori che avanzano nei rispettivi anni di contratto. Spese che Aurelio De Laurentiis spera permettano al Napoli di conquistare il secondo Scudetto consecutivo, il terzo in quattro anni.

Napoli costo rosa 2025 2026 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, il Napoli ha visto uscire 16 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, prestiti che si sono conclusi e giocatori ceduti in prestito (tra quelli che impattano a bilancio, anche coloro che erano fuori dalla rosa la scorsa stagione). Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono Raspadori e Simeone, senza considerare i giocatori che hanno fatto registrare plusvalenze (come ad esempio Victor Osimhen).In più, i partenopei hanno detto addio anche a diversi calciatori arrivati in prestito durante il mercato di gennaio: il portiere Scuffet, il centrocampista Billing e l’attaccante Okafor. Diverse anche le uscite in prestito, che in termini di stipendi lordi consentono di risparmiare quasi 5,5 milioni di euro.

Napoli costo rosa 2025 2026 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo ben sette calciatori: il portiere Milinkovic-Savic (dal Torino), i difensori Beukema (dal Bologna), Gutierrez (dal Girona) e Marianucci (dall’Empoli), il centrocampista De Bruyne (svincolato dopo una lunga esperienza al Manchester City) e gli attaccanti Lang (dal PSV) e Lucca (dall’Udinese). Sono arrivati inoltre in prestito il centrocampista Elmas (dal Lipsia e con un passato in azzurro) e l’attaccante Hojlund (dal Manchester United), per sostituire l’infortunato Lukaku.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Romelu Lukaku guida sempre il gruppo con i suoi 6 milioni di euro netti (poco meno di 8 milioni lordi grazie agli sgravi del Decreto Crescita), ma il costo maggiore è quello sostenuto per De Bruyne, che supera i 10 milioni di euro lordi. Dunque, le operazioni in entrata hanno inevitabilmente appesantito il costo della rosa degli azzurri e i calciatori in uscita (oltre al calo degli ammortamenti per i calciatori in rosa, ricordando le modalità particolari utilizzate dai partenopei) non hanno compensato questo aumento. Una crescita che ha portato il Napoli a diventare, nella stagione 2025/26, il club con il costo rosa più alto di tutta la Serie A.