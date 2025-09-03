Barça, Midea nuovo sponsor di manica dal 26/27: accordo da 12 milioni all'anno

Il Barcellona ha appena chiuso un accordo per il nuovo sponsor di manica a partire dalla stagione 2026/27. Attualmente la maglia dei blaugrana vede Ambilight, il marchio di televisori di Philips prodotto dalla compagnia TP Vision, che dalla prossima stagione sarà sostituito da Midea, società cinese specializzata nel settore degli elettrodomestici e con una forte presenza nel ramo della climatizzazione.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, l’accordo non riguarda solamente le divise da gioco ma anche quelle di allenamento, sempre nella posizione sulla manica. La durata è di 5 anni e garantirà al Barça, secondo le prime indiscrezioni, circa 12 milioni di euro all’anno.

Midea, inoltre, è già sponsor del Manchester City, anche se non compare sulla maglia, e ha come personaggio di punta proprio l’attaccante della squadra di Pep Guardiola, Erling Haaland. Il marchio Midea, che ha una partnership con i Cityzens dal 2020, compare sui ledi di bordocampo dell’Etihad Stadium di Manchester.

Facendo un confronto con le società italiane, relativamente alla sponsorizzazione di manica, il nuovo accordo del Barcellona vale circa il doppio rispetto a quelli sottoscritto da Juventus (WhiteBit), Inter (Gate.io) e Milan (MSC).