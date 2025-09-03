Milan, cresce il costo della rosa dopo il mercato: aumento del 3% nel 25/26

La rivoluzione sul mercato operata dal Milan durante l’estate ha prodotto un effetto positivo importante a livello di conto economico, per sopperire ai mancati ricavi legati alla partecipazione alla Champions League. Contestualmente, tra entrate ed uscite il costo della rosa ha fatto registrare un leggero aumento rispetto al 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club rossonero nel 2025/26 dopo la chiusura del mercato estivo è aumentato di poco meno di 7 milioni di euro rispetto alla stagione precedente (+3,4%), passando da 190,9 milioni circa a 197,4 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo (non presenti nel caso del Milan) – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dai rossoneri) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore. In totale, la rosa attualmente a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri impatta per circa 7 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2024/25 a disposizione di Paulo Fonseca e di Sergio Conceicao.

A pesare su questo leggero aumento sono stati soprattutto gli investimenti portati a termine dal club sul mercato in entrata, con maggiori costi per oltre 90 milioni di euro circa, non compensati a sufficienza dai minori costi (circa 85 milioni di euro, senza considerare chiaramente le plusvalenze derivanti dalle cessioni e i ricavi da prestiti). Spese che rimangono forse un po’ sbilanciate, considerando che la rosa – come sottolineato anche dai dirigenti – avrebbe avuto bisogno di un ulteriore innesto in difesa, possibilmente un centrale di respiro internazionale.

Milan costo rosa 2025 2026 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, il Milan ha visto uscire 25 calciatori (praticamente una rosa intera), tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito (tra quelli che impattano a bilancio). Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono Emerson Royal, Theo Hernandez e Joao Felix, quest’ultimo appesantito da un costo prestito decisamente elevato.

In totale, sono 11 i calciatori ceduti a titolo definitivo, tra quelli che sono stati riscattati e coloro che sono stati ceduti con nuove operazioni. Di impatto anche i prestiti che si sono conclusi, che hanno liberato spazio per circa 22 milioni di euro, spese figlie della campagna acquisti di gennaio 2025.

Milan costo rosa 2025 2026 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo dieci calciatori: il portiere Terracciano (dalla Fiorentina), i difensori Estupinan (dal Brighton), De Winter (dal Genoa), Athekame (dallo Young Boys) e Odogu (dal Wolfsburg), i centrocampisti Jashari (dal Bruges), Rabiot (dal Marsiglia), Ricci (dal Torino) e Modric (rimasto svincolato dopo l’esperienza al Real Madrid) e l’attaccante Nkunku (dal Chelsea). Sono inoltre rientrati dai prestiti i centrocampisti Adli e Bennacer, che non hanno trovato collocazione, anche se il club confida di poter trovare delle soluzioni con i mercati ancora aperti (quello turco su tutti).

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Rafael Leao, Nkunku e Rabiot guidano il gruppo con i loro 5 milioni di euro netti, anche se i due francesi costano di più ai club, non potendo usufruire degli sgravi previsti dal Decreto Crescita. Dunque, le operazioni in entrata hanno inevitabilmente appesantito il costo della rosa rossonera e i calciatori in scadenza (oltre a quelli ceduti) non hanno compensato completamente questo aumento. Con questa crescita, i rossoneri rimangono al terzo posto in Serie A, alle spalle di Juventus e Napoli, ma sorpassando l’Inter, seppur di poco.