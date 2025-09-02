Tribunale FIGC, stangata per il Rimini (Serie C): 11 punti di penalizzazione in classifica

Stangata del Tribunale Federale Nazionale della FIGC per il Rimini. Il club romagnolo, impegnato nel girone B di Serie C, ha infatti ricevuto una penalizzazione di 11 punti in classifica per violazioni di natura amministrativa.

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.”, ha scritto la FIGC in una nota.



In particolare, lo scorso luglio, il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., aveva deferito Palma Stefania di Salvo, amministratore unico del Rimini, per non aver provveduto, entro il termine dell’1 luglio 2025 (si legge nel comunicato della FIGC):

al pagamento degli emolumenti netti, degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati, nonchè dei compensi dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di maggio 2025, nonchè dei contributi INPS dovuti alle figure professionali per la mensilità di maggio 2025.

Alla sig.ra Palma Stefania Di Salvo è stato contestato, altresì, il mancato deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) riguardanti il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026. Ai sigg.ri Palma Stefania Di Salvo e Sauro Cancellieri, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S.

Dopo aver conquistato un punto nelle prime due partite, il Rimini (che già nella scorsa stagione aveva ricevuto due punti di penalizzazione) si trova così in ultima posizione in classifica con un punteggio di -10, dietro a Ternana e Pontedera, uniche società ancora a quota 0 punti dopo i primi 180’ della stagione.