Quanto ha speso l'Atalanta sul mercato estivo? Saldo e impatto a bilancio

Quanto ha speso l’Atalanta sul mercato? Il club bergamasco ha concluso la sessione estiva dei trasferimenti con il prestito di Yunus Musah dal Milan. Nonostante alcune cessioni importanti, la società ha deciso di puntellare con qualche innesto la rosa a disposizione del nuovo tecnico Ivan Juric e di puntare molto sui calciatori già presenti in rosa, tra cui Gianluca Scamacca, al rientro dopo un grave infortunio lo scorso anno.

Per Juric non sarà facile ripetere quanto di buono fatto da Gasperini nel suo lungo ciclo e tra le sfide c’è anche il reintegro di Ademola Lookman, attaccante nigeriano che ha chiesto a più riprese la cessione, senza però essere accontentato. Partendo dagli acquisti, i bergamaschi hanno comprato il portiere Sportiello, il difensore Ahanor, il centrocampista Zalewski e gli attaccanti Kamaldeen Sulemana e Krstovic. Inoltre, è stato riscattato Kossonou dal Leverkusen, è arrivato a titolo temporaneo il centrocampista Musah dal Milan ed è rientrato dal prestito Bakker.

Contestualmente la società rossonera ha realizzato due cessioni a titolo definitivo (Ruggeri e Retegui, con riferimento a quelle post 30 giugno), oltre ai prestiti di Godfrey, Palestra, Ibrahim Sulemana ed El Bilal Touré (tra quelli che impattano a bilancio), la conclusione dei contratti di Rui Patricio, Cuadrado e Toloi e infine la risoluzione del contratto di Soppy.

Ma quale è stato l’impatto definitivo delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 dell’Atalanta? Abbiamo provato a simularne l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”, come eventuali incassi da rivendite di calciatori non più in rosa.