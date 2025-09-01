Tornano le nazionali: ultima pausa breve a settembre, dal 2026 si cambia

La stagione 2025/26 per le squadre di club è appena cominciata ma già si deve fermare. Niente campionati infatti nel prossimo weekend, considerando che lasceranno spazio alle sfide per le nazionali. E così si avvicina sempre di più una delle novità introdotte dalla FIFA a ottobre 2023.

In quella occasione il Consiglio del massimo organo di governo del calcio mondiale aveva reso note tutte le date riservate alle nazionali, durante le varie stagioni, fino al 2030, con un cambiamento significativo a partire dal 2026. Da quell’anno le pause saranno tre in totale, e non più quattro, visto che quelle di settembre e ottobre verranno unite in un unica finestra.

Questo significa che le Nazionali impegnate nei vari appuntamenti disputeranno fino a quattro partite ciascuna in questa finestra, ma non solo. I campionati nazionali, allo stesso tempo, si fermeranno per due weekend consecutivi e non più solamente per uno.

Calendario pause Nazionali – La situazione attuale

Attualmente, il calendario prevede le seguenti date destinate alla pausa per le nazionali:

2025

1/9 settembre (massimo due gare)

6/14 ottobre (massimo due gare)

10/18 novembre (massimo due gare)

Calendario pause Nazionali – Come cambieranno le finestre

Ma a partire dal 2026 si cambierà, mantenendo un modello a tre finestre per le nazionali durante le stagioni. Ecco il nuovo schema fino al 2030:

2026

23/31 marzo (massimo due gare)

21 settembre/6 ottobre (massimo quattro gare)

9/17 novembre (massimo due gare)

2027

22/30 marzo (massimo due gare)

20 settembre/5 ottobre (massimo quattro gare)

8/16 novembre (massimo due gare)

2028

20/28 marzo (massimo due gare)

18 settembre/3 ottobre (massimo quattro gare)

13/21 novembre (massimo due gare)

2029

19/27 marzo (massimo due gare)

24 settembre/9 ottobre (massimo quattro gare)

12/20 novembre (massimo due gare)

2030