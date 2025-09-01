Inter, si amplia la partnership con BYD: il logo sui pantaloncini dell’U23

BYD, Global Automotive Partner dell’Inter, rafforza il proprio legame con il club nerazzurro estendendo la visibilità del brand anche alla nuova squadra Inter Under 23: a partire dal debutto casalingo di ieri contro la Pro Patria, in programma all’U-Power Stadium di Monza, il logo BYD è apparso sui pantaloncini ufficiali della squadra.

«La scelta di ampliare il proprio impegno al fianco del Club conferma la volontà di BYD, già anticipata in occasione del lancio della partnership a inizio luglio 2025, di diventare sempre più parte del progetto nerazzurro con iniziative e attività trasversali», ha spiegato il club nerazzurro in una nota ufficiale sul proprio sito.

Il progetto dell’Inter per l’Under 23 ha preso il via in questa stagione e si è unito a quelli di Juventus, Atalanta e Milan (con i rossoneri retrocessi in Serie D nella passata stagione). La squadra, allenata da Stefano Vecchi, ha ottenuto due punti nelle prime due giornate di campionato con due pareggi contro Novara e, appunto, Pro Patria.