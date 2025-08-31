Genoa Juventus in streaming gratis? Segui il match in diretta

Genoa-Juventus dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata: Genoa-Juventus, in programma domenica 31 agosto alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

I bianconeri di Igor Tudor, dopo aver vinto per 2-0 all’esordio in campionato contro il Parma fra le mura amiche dell’Allianz Stadium, cercano conferme anche in trasferta su un campo sempre ostico come quello genoano. Dall’altra parte la formazione rossoblù di Patrick Vieira vuole confermarsi dopo la prestazione solida, anche se senza reti, in casa contro il Lecce.

Genoa Juventus in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Genoa Juventus su DAZN