Europa League, il calendario 2025/26: la Roma debutta di mercoledì

Si è tenuto venerdì 29 agosto 2025 il sorteggio della fase a giorni della UEFA Europa League 2025/26. Saranno anche questa volta 36 le formazioni partecipanti, quattro in più rispetto al ciclo 2021-2024, e niente più divisioni in gruppi, con tutte le squadre che inserite in un’unica classifica dopo la disputa di otto partite, che sarà il nuovo numero garantito per tutte, invece che sei. Inoltre, non è previsto il paracadute della Conference League. Infatti, per chi non accederà agli ottavi di finale, o agli spareggi, si apriranno le porte dell’eliminazione.

La prima fase di Europa League 2025/26 prenderà ufficialmente il via il prossimo 24-25 settembre, mentre si concluderà con l’ottava giornata in programma il 29 gennaio 2026. Quindi, la prima fase si svolgerà nell’arco di cinque mesi, ampliando di 30 giorni rispetto alla stagione 2023/24. Ampliamento dovuto soprattutto all’introduzione di due partite in più.

Europa League calendario – Le date delle sfide

Queste le date delle partite della prima fase di Europa League che vedranno le italiane e tutte le altre formazioni protagoniste:

Giornata 1 : 24/25 settembre 2025

: 24/25 settembre 2025 Giornata 2 : 2 ottobre 2025

: 2 ottobre 2025 Giornata 3 : 23 ottobre 2025

: 23 ottobre 2025 Giornata 4 : 6 novembre 2025

: 6 novembre 2025 Giornata 5 : 27 novembre 2025

: 27 novembre 2025 Giornata 6 : 11 dicembre 2025

: 11 dicembre 2025 Giornata 7 : 22 gennaio 2026

: 22 gennaio 2026 Giornata 8: 29 gennaio 2026

Europa League calendario – Le date dagli ottavi alla finale

Queste le date fino alla finale che si disputerà alla finale di Istanbul al Besiktas Park:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 19 e 26 febbraio 2026

: 19 e 26 febbraio 2026 Ottavi di finale : 12 e 19 marzo 2026

: 12 e 19 marzo 2026 Quarti di finale : 9 e 16 aprile 2026

: 9 e 16 aprile 2026 Semifinali : 30 aprile e 7 maggio 2026

: 30 aprile e 7 maggio 2026 Finale: 20 maggio 2026

Europa League calendario – Date e orari di tutti gli incontri

Di seguito, il calendario completo della competizione, con tutte le date delle sfide e i relativi orari. Si parte con i primi quattro turni:

Di seguito, le giornate dalla 5 alla 8: