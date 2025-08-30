Milan, ufficiale Nkunku: l'impatto del nuovo acquisto a bilancio

Adesso è ufficiale. «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030». Così il club rossonero ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante francese.

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell’estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Definito il nuovo innesto, resta da capire se insieme al classe 1997 arriverà anche la prima punta, obiettivo dichiarato dal Ds rossonero Igli Tare a inizio estate. Lo stesso Tare ha parlato ieri del tentativo di portare a termine uno scambio tra il milanista Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Ma quale impatto avrà l’acquisto di Nkunku sul bilancio 2025/26 dei rossoneri?

Milan Nkunku cifre – I dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, Milan e Chelsea avrebbero trovato un’intesa per un trasferimento a titolo definitivo pari a 37 milioni di euro più 5 di bonus. L’accordo con il giocatore, come comunicato dallo stesso club rossonero, prevede un contratto di cinque anni, fino al 2030, a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Considerando l’accordo quinquennale, il costo del cartellino di Nkunku peserà a bilancio 2025/26 per una cifra pari a 7,4 milioni di euro (la quota di ammortamento per la prossima stagione). A questa cifra va aggiunto l‘ingaggio lordo che andrà a percepire il francese in rossonero, che sarà di 9,25 milioni di euro, per un peso a bilancio complessivo di 16,65 milioni. La cifra rende Nkunku il calciatore più costoso della rosa milanista, davanti agli oltre 12 milioni di costo per Rafael Leao.