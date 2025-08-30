La Juve cede Savona al Nottingham: plusvalenza per i bianconeri

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò

Savona a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2,5 milioni».

Con questa nota ufficiale, il club bianconero ha annunciato la cessione del terzino classe 2003, che sbarca dunque in Premier League per una nuova avventura. «Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 12 milioni, al netto degli oneri accessori», si legge ancora nel comunicato.

Juventus plusvalenza Savona – Risparmio anche sullo stipendio

Il valore residuo di Savona, stando agli ultimi dati ufficiali, era pari a 5mila euro al 30 giugno 2024. Cifra che – considerando il contratto inizialmente in scadenza al 2026 (poi rinnovato al 2030) era scesa a 2.500 euro circa al 30 giugno 2025. Per la Juventus si è trattata dunque di una plusvalenza secca, con l’effetto positivo di 12 milioni legato al costo degli oneri accessori.

I bianconeri risparmieranno inoltre sull’esercizio 2025/26 oltre 370mila euro, considerando lo stipendio lordo della stagione 2024/25 (che sarebbe cresciuto a quasi 2,8 milioni in caso di permanenza, con il rinnovo) e la piccola quota ammortamento.