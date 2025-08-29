Lecce Milan in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Scopri dove vedere Lecce Milan venerdì 29 agosto alle 20:45. Le due squadre scendono in campo per la seconda giornata di Serie A.

Lecce Milan dove vederla? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Lecce-Milan, in programma venerdì 29 agosto alle ore 20.45. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, dopo la sorprendente sconfitta a San Siro contro la Cremonese hanno solo la vittoria a disposizione e dovranno raggiungerla su un campo da sempre ostico come quello di Lecce e ancora una volta senza avere Rafael Leao fra i disponibili.

Lecce Milan in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Lecce Milan su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Lecce Milan su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Lecce-Milan sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

