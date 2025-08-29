Inchiesta urbanistica, Tancredi in chat: «Cerchiamo di non dare gli atti su San Siro»

Continuano a emergere dettagli dell’inchiesta sull’urbanistica di Milano, in particolare sul dossier San Siro, tema caldissimo proprio in queste settimane in attesa della decisione del Comune di Milano sulla vendita dell’impianto, più aree limitrofe di interesse, a Inter e Milan.

In una chat fra Simona Collarini, dirigente del settore urbanistica a Milano, e l’allora assessore Giancarlo Tancredi, dimessosi proprio in seguito all’inchiesta, si parlava dei documenti relativi a San Siro, richiesti dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, uno dei maggiori oppositori della vendita dell’impianto e della sua conseguente demolizione.

«Cerchiamo di non darglieli, perché consegnati in via informale?», la risposta di Tancredi. E ancora Collarini: «credo sia l’unica cosa corretta da fare; ma andrebbe avvisato, no?». Nella chat c’è anche Christian Malangone, dg del Comune di Milano, e si trova tra le migliaia di pagine degli atti al Riesame, che nei giorni scorsi ha annullato i sei arresti di fine luglio. In un altro messaggio del 27 maggio dello scorso anno, ad esempio, Collarini scrive anche: «Monguzzi (consigliere dei Verdi, ndr) continua a chiedere accesso atti (pratiche)».

Sempre in un messaggio di tre anni fa, del 28 novembre del 2022, Malangone fa un elenco di consiglieri critici nei confronti del progetto San Siro, riassumendo per gli altri due interlocutori della chat le loro posizioni punto per punto, e riporta i nomi, tra gli altri, di Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi, consiglieri Pd, e quello di Fedrighini.

Il 24 agosto 2022 Collarini nella chat a tre: «Ha riscritto Fedrighini. Avete mail. Noi la risposta concordata gliela avevamo già mandata; probabilmente la rinnova. Gli posso rispondere che nulla è cambiato da ultimo nostro riscontro (vero). Su richiesta che ha fatto per perizia terza su ristrutturazione Meazza (fatta in commissione), stiamo acquisendo il verbale, ma gli dovremmo dire che non è stata avviata l’incarico (gara ecc.)».