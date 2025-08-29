Fiorentina, le avversarie nel girone di Conference League: tutte le sfide

Le due giornate dedicate ai sorteggi delle tre competizioni UEFA si sono conclusi con la Conference League, che vede come unica squadra italiana protagonista la Fiorentina.

I viola di Stefano Pioli, che hanno conquistato la qualificazione grazie alla doppia vittoria contro gli ucraini del Polyssia Zhytomyr, erano in prima fascia grazie soprattutto al percorso fatto nelle ultime tre stagioni. Un percorso che li ha visti per due volte in finale (sconfitti in entrambe le occasioni) e una in semifinale, e anche quest’anno è tra le grandi favorite per la vittoria finale.

Rispetto a Champions ed Europa League, le formazioni partecipanti alla Conference League 2025/26 sono sempre 36 con ogni formazione che disputerà però sei partite (anziché otto), ma contro avversarie diverse, così come le altre due competizioni UEFA. Un altro punto in comune è che non c’è più la fase a gironi con la prima fase che vedrà tutte le squadre inserite in un’unica classifica.

Ed ecco le date da segnare sul calendario e in cui andranno in scena le sei partite della prima fase:

Giornata 1 : 2 ottobre 2024

: 2 ottobre 2024 Giornata 2 : 23 ottobre 2024

: 23 ottobre 2024 Giornata 3 : 6 novembre 2024

: 6 novembre 2024 Giornata 4 : 27 novembre 2024

: 27 novembre 2024 Giornata 5 : 11 dicembre 2024

: 11 dicembre 2024 Giornata 6: 18 dicembre 2024

Si parte quindi a ottobre, quindi Pioli avrà modo di concentrarsi per il momento esclusivamente sul campionato, con Ranieri e compagni che sono partiti con un pareggio in campionato a Cagliari per via del gol di Luperto in pieno recupero.

Una volta arrivati al mese di ottobre ecco che si ritornerà a volare in giro per l’Europa per provare ad arrivare a un’altra finale di Conference che quest’anno si terrà mercoledì 27 maggio a Lipsia in Germania. Intanto, per il momento, la Fiorentina dovrà vedersela con queste sei avversarie nella prima fase della Conference League 2025/26 (in grassetto le sfide da giocare in casa):