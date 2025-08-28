Sinner Popyrin in streaming gratis? Segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sinner Popyrin in streaming gratis, incontro valido per il secondo turno dello Slam sul cemento degli US Open.

Il torneo, iniziato lunedì 25 agosto, rappresenta l’ultimo Slam dell’anno e chiude di fatto la stagione tennistica. Gli US Open vedranno, come ormai abitudine degli ultimi mesi, un duello a distanza fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma non solo per il titolo Slam, l’italiano ne ha vinti due quest’anno (Australian Open e Wimbledon) mentre lo spagnolo solamente il Roland Garros, ma anche per il primo posto nel ranking ATP.

Sinner Popyrin in streaming gratis – Come seguire la sfida

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il secondo turno dello Slam degli US Open, si giocherà giovedì 28 agosto non prima delle ore 19.00.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam degli US Opne comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa.

Per quanto riguarda la diretta in chiaro degli incontri da New York il canale di riferimento è quello di SuperTennis, con le migliori partite con particolare focus sugli italiani, che saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre, grazie alla tecnologia Hbbtv, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. La funzione è presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet.

Lo US Open si può seguire anche sulla piattaforma OTT SupertenniX, gratuita per tutti i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (altrimenti il costo, attualmente in promozione, è di €1,99 al mese). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su nove campi. Gli spettatori potranno anche rivederli on demand insieme a tutti i contenuti raccolti nel corso della giornata: interviste ai protagonisti, curiosità, approfondimenti e dietro le quinte.