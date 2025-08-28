Ppf si ritira e spiana la strada a Mfe-Mediaset: presa la tedesca Prosieben

Dopo oltre sei anni dal primo investimento, Mfe-Mediaset conquista la tedesca Prosieben. I cechi di Ppf hanno infatti abbandonato la partita e consegnano le loro azioni all’Offerta pubblica di acquisto e scambio ancora aperta del Biscione. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi arriva quindi a quasi il 60% delle azioni della società con sede in Baviera e probabilmente salirà ancora.

La vittoria è stata decretata da un comunicato di Ppf, secondo azionista del gruppo media tedesco, che aveva lanciato un’Opa a sette euro per Prosieben con obiettivo massimo il 30% del capitale. Ma Mfe-Mediaset ha rilanciato con un’Opas che agli attuali valori di Borsa è poco sopra quota otto euro. Ovvio il risultato: a Ppf sono state consegnate ben poche azioni, mentre il Biscione ha superato quota 43% e riaperto fino a lunedì prossimo il periodo di adesione della sua offerta.

Ora i cechi, che secondo diversi analisti hanno tentato una trattativa con il gruppo italiano, hanno deciso di apportare le proprie 36.539.628 azioni, pari a circa il 15,68% del capitale di ProSiebenSat.1 all’offerta di Mfe-MediaForEurope e di liquidare i propri strumenti finanziari. «Ppf non è riuscita ad attrarre un numero sufficiente di azionisti a sostegno dei propri obiettivi – commentano i cechi – e con oltre il 43% dei diritti di voto la partecipazione azionaria di Mfe è molto probabilmente sufficiente per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea».

L’accettazione limitata alla sua offerta «rende impossibile per Ppf continuare il suo ruolo originale di investitore strategico», aggiunge il gruppo ceco, che finisce la sua esperienza consegnando le sue azioni a circa 8 euro ognuna, che è ovviamente anche il livello attuale in Borsa del titolo Prosieben. Ora è facile che Mfe-Mediaset superi anche abbondantemente con gli ultimi giorni di Opas quota 60%, il che porterà a consolidare il debito di Prosieben, superiore ai due miliardi.

Un debito che resta comunque sotto la soglia critica delle tre volte il margine operativo lordo e che rappresenta un passaggio conosciuto al momento del lancio dell’offerta, coperta da una linea di credito di oltre tre miliardi da tempo sottoscritta dal Biscione con le banche. Tutte questioni che saranno affrontate da Cologno Monzese, che ora può festeggiare, anche perché si è sempre mossa informando preventivamente la politica tedesca e sul dossier non teme sorprese. Con le strategie future per proseguire nella costruzione di un grande soggetto europeo che sono chiare: concentrazione nel settore televisivo e sviluppo delle sinergie, comprese quelle sul più grande mercato pubblicitario europeo. Quello tedesco, appunto.